Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu - Son Dakika

Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu

12.10.2020 14:50
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu, System.String[]

Son dakika haberine göre SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 9 yıllık evli Uğur ve Meryem Çiçekdal çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamayınca evlat edinmek istedi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 9 yıllık evli Uğur ve Meryem Çiçekdal çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamayınca evlat edinmek istedi. Çiftin başvurusu, evlerinin yakınından geçen sulama kanalının risk oluşturması nedeniyle reddedildi.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde yaşayan bir fabrikada işçi olarak çalışan Uğur Çiçekdal (37) ile tarlalarda gündelik işlerde çalışan eşi Meryem Çiçekdal (30), tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamayınca çareyi evlat edinmede buldu. Çiçekdal çiftinin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası evleri ve çevrede inceleme yapıldı. Evlat Edinme Komisyonu'nda değerlendirilen başvuru, evin önündeki sokağın yanından geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının çocuk için risk olduğu değerlendirilerek, aileye başka bir eve taşınmaları veya gereken önlemlerin alınması konusunda 3 aylık karar süresi verildi. Karar sonrası belediye ve DSİ yetkilileri ile görüşen çift, sulama kanalının üstünün kapatılamayacağı cevabını aldı. Yapılan görüşmede tel çitin önlem olarak yetersiz olacağı belirtildi.

Eşiyle birlikte yaptıkları başvurunun bir an önce onaylanması için çabaladıklarını belirten Uğur Çiçekdal, "Çocuğumuz olmadığı için Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurduk. Kanal sürekli sorun olarak karşımıza çıktı. 3 ay süre verdiler. 3 ay içerisinde kimse kapatamaz kanalı. Bu kanal ben kendimi bildim bileli var. Ben büyüklerimden destek ve yardım istiyorum. Gereken şeylerin yapılmasını istiyorum" dedi.Artık umutlarını kaybetmeye başladıklarını belirten Meryem Çiçekdal ise, "Biz 9 yıllık evliyiz. Tedavi görmemize rağmen çocuk sahibi olamadık. Bu yıl şubat ayında Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurduk. Gerekli evrakları hazırladıktan sonra sıraya girdik ve evimizi teftişe geldiler. Evimin eksikleri vardı. Şu anda onları tamamlıyorum. Daha sonra önümüze kanal sunuldu. Bu kanal kapanmadan isteğimin olmayacağını ya da başka bir adrese taşınmam gerektiğini söylediler. Burası benim kendi tapulu arazim. Buradan kalkıp da kiraya gitmek olmuyor. Annem ve kayınvalidem ile birlikte yaşıyorum ve onlara bakmakla da yükümlüyüm." diye konuştu.'KANAL YÜZÜNDEN'Meryem Çiçekdal kanalın kapatılma projesinin uzun vadede olacağını öğrendiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Herkes anne baba olmayı hak ediyor ve ben kanal yüzünden sahip olamıyorum. Yurtlarda bir sürü evlat anne baba hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bunları ne çocuklardan ne de bizim gibi ailelerin elinden almasınlar. Evimizin eksiklerini tamamlıyoruz ama kırgın olduğumuz için hiçbir şeye elimiz gitmiyor. Hevesimiz kaçmak üzere. Daha yapılacak çok iş var ama elimiz erip, yüreğimiz kaldırıp yapamıyoruz."Oğlu Uğur ve gelini Meryem'in başvurusu sonrası tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten anne Çiçek Çiçekdal (65), "Biz bu evladı kendimizden daha üstün görüyoruz. Bizim bu yavruya çok ihtiyacımız var. Benim gelinim dünya tatlısı bir insan. Bizim hazırlıklarımız tamam. Biz her gün için hazırız bu yavruya" diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sakarya İl Müdürlüğü yetkilileri, evlat edindirme konusunda çocuk ve başvuru yapan ailenin gizliliği kapsamında konuyla ilgili olarak açıklama yapamayacaklarını belirtirken, aileye 3 aylık düşünme süresi verildiği ve adres değişikliği ile başvurunun tamamlanabileceğini belirtti.

Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu
Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu

Pamukova, Sakarya, Meryem, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu - Son Dakika

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