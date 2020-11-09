Son dakika gündem: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de, Türkiye'ye yasadığı yollarla gelerek, terör örgütü DEAŞ adına eylem arayışı içinde oldukları belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalarını sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 6 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri, adresleri belirlenen şüphelileri operasyon ile gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada 7 cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.