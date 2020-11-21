Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış - Son Dakika

Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış

21.11.2020 10:50
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ADANA merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar ile iş insanları ve turist kafilelerini kaçırarak esir alma, güvenlik güçleri ile stratejik öneme sahip yerlere saldırı düzenleme planları yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ...

ADANA merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar ile iş insanları ve turist kafilelerini kaçırarak esir alma, güvenlik güçleri ile stratejik öneme sahip yerlere saldırı düzenleme planları yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 1'i kadın 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. 1 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü'nde eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı takipte, patlayıcıların örgüt üyelerinden Salih K.'nin açtığı kitabevinde sakladığı bilgisine ulaştı. Polis, Adana ve Muğla'da, örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimali arttığı için 8 Kasım günü şafak vakti operasyon  düzenleyerek Salih K.'nin de aralarında olduğu 1'i kadın 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu kitabevinde dedektör köpekle yapılan aramada 500 gram patlayıcı ele geçirildi.

Operasyonun ardından Salik K.'ye ait kitabevi mühürlendi. Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi. BEŞİKTAŞ VE GÜNGÖREN KANA BULANMIŞTIPolis tarafından yapılan inceleme sonunda patlayıcı maddenin TNT RDX karışımı bomba olduğu ortaya çıktı. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önü ile Güngören'de düzenlenen bombalı saldırılarda kullanıldığı belirtildi. Teröristlerin planladıkları eylemlerde TNT'yi daha etkili hale getirebilmek için içerisine RDX karıştırdıkları öğrenilirken, saldırının canlı bomba eylemi olarak planlandığı belirlendi.HEDEFLERİNDE İNCİRLİK ÜSSÜ VARMIŞSoruşturma kapsamında daha önce yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından örgüt üyelerini vekaleten Ahmet Can S.'nin koordine ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, verdikleri kararlar doğrultusunda 'yaralama', 'tehdit' ve 'kulak kesme' eylemlerinde bulundukları öğrenildi.Öte yandan örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi.20'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'e vekillik yapan Ahmet Can S. ile patlayıcıları saklayan Salih K.'nin de bulunduğu 22 şüpheliden 20'si mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.


Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış
Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış

Hava Üssü, İncirlik, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Sokak sokak kovalanan kapkaççı vatandaşın elinden kurtulamadı! Yediği meydan dayağı kameralara yansıdı Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Brezilya'da bir siyahinin dövülerek öldürülmesi ülkede şiddet eylemlerine yol açtı Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor         
09:55
Bu da depo görünümlü meyhane! Denetime çıkan kaymakama yakalandılar Bu da depo görünümlü meyhane! Denetime çıkan kaymakama yakalandılar         
09:51
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü         
09:26
Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu         
07:57
Evinin penceresinden atlayan mühendis, olay yerinde can verdi Evinin penceresinden atlayan mühendis, olay yerinde can verdi         
03:48
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 11:06:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei