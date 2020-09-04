Son dakika gündem: Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli (2) - Son Dakika

ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA

Ankara'daki duruşmanın ardından Eylül Yağlıkara'nın ailesi, avukatı ve Saadet Öğretmen Cocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan Efe, adliye önünde açıklama yaptı. Saadet Özkan Efe, yargılamanın bir an önce bitirilmesi ve ailenin yaralarının sarılması gerektiğini belirterek, "Eylül, canice katledildi. Eylül, parçalandı, direğin altına koyuldu. Artık hep birlikte adaletin yerini bulmasını hızlı bir şekilde sağlamalıyız" diye konuştu.

Anne Şerife Yağlıkara ise "Aslında ben bugün karar günü olacağını düşünüyordum; ama olmadı. İnşallah sabırla bekleyeceğiz yine. İnşallah meleğimizin kanı yerde kalmayacak. 1- 2 ay daha bekleyelim, bakalım ne olacak? 'Allah büyüktür' diyoruz, önce Allah'a sonra da yüce adalete güveniyoruz" dedi.

Ferhat EKİNCİ- Haluk KARAASLAN/ANKARA,