Son dakika gündem: Eyüpsultan'da şehitler için kurban kesildi - Son Dakika

Eyüp Sultan Camii Kurban Bayramı sabahı, bayram namazı kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Eyüpsultan Belediyesi bu Kurban Bayramı da, her sene olduğu gibi ilçede bulunan 51 şehit için 51 kurban kesti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken bayram namazının ardından kurban kesiminin yapıldığı, Eyüp Sultan Camii arkasında bulunan Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi'ne geldi. Burada şehit aileleri ile sohbet eden Başkan Deniz Köken, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Deniz Köken, "Her sene şehitlerimiz için kurban kesiyoruz. Bu sene de şehit ailelerimizle birlikte kurbanlarımızı kestik. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız Kurban Bayramı, pandemisiz bir dönem diliyorum Cenab-ı Rabbül Alemin'den" dedi. Şehit aileleri de, kendilerini unutmayarak her sene şehit evlatları için kurban kesilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler. Kesimin ardından kurban etleri şehit ailelerine teslim edildi. - İSTANBUL