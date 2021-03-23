TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler - Son Dakika

TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler

23.03.2021 10:15

Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettilerTRABZON'da 80'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir araya gelen 6 kimya öğretmeni, oluşturdukları atalyöde koronavirüs salgını sürecinde dezenfektan üretiyor.

Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler

TRABZON'da 80'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir araya gelen 6 kimya öğretmeni, oluşturdukları atalyöde koronavirüs salgını sürecinde dezenfektan üretiyor. Pandemiyi fırsata çevirip, kamu kuruluşlarının dezenfektan talebini karşılayan okul, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. 5 ayda 70 bin litreden fazla el ve yüzey dezenfektanı üreten ekip, bölgelerindeki talepleri karşılamak için kapasitelerini de arttırmayı hedefliyor.

Ortahisar ilçesinde bulunan 80'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, hijyenin çok önemli olduğu pandemi sürecinde kentteki özel ve resmi okulların yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dezenfektan ihtiyacını karşılayabilmek için kolları sıvadı, oluşturulan atölyede üretime başladı. Okulda bir araya gelen 6 branş öğretmeni, son 5 ayda 52 bin litre yüzey, 20 bin litrede el dezenfektanı üretmeyi başardı. Pandemi sürecinin fırsata çevrildiği okulda bölgelerindeki tüm resmi kurum ile özel sektörün de taleplerini karşılamayı hedeflen ekip, kapasitelerini de artırıp, siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Üretimle okullarının döner sermayesine ekonomik katkı sağlayan öğretmenler, yüz yüze eğitime geçilmesi halinde öğrencileri de üretime dahil ederek kapasitelerini arttırmayı planlıyor.

'ÜRETİMİN YAPILMASI ÇOK GÜZEL'

Fabrika gibi üretimin yapıldığı okulu ziyaret ederek çalışmaları inceleyen İl Mili Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, salgınla mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan önemine değindi. Aktaş, 'Bütün dünyada salgınla mücadele devam ediyor. Salgın başladığından beri rutinlerimiz değişti. İhtiyaçlarımız çok değişti. İnsan sağlığı açısından alınan tedbirlerde dezenfektan önemli bir yer alıyor. Burada okulumuz öğretmenleri ile birlikte dezenfektan üretmeye başladılar. Bizim burda ürettiğimiz dezenfektanla milli eğitime bağlı kurumlarımızın dezenfektan ihtiyaçları karşılanıyor. Böyle bir üretimin yapılması çok güzel' dedi.

'DEZENFEKTAN İHTİYACI KARŞILANIYOR'

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bütün illerin dezenfektan ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini belirten Okul Müdürü Halil Güneş de, 'Okulumuzda pandemi sürecinde el ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladık. Günlük üretim kapasitemiz el dezenfektanında 7 bin litre, yüzey dezenfektanında ise 10 bin kadar. İlimizin milli eğitime bağlı özel veya diğer okulların tamamının ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra bütün resmi kurumların dezenfektan ihtiyacını karşılıyor aynı zamanda özel kurumlar içinde çalışmalar yapıyoruz. 11'inci ayda başladık. Şu ana kadar 52 bin litre yüzey, 20 bin litre de el dezenfektanı ürettik. Hedefimiz Samsun'dan Artvin'e kadar öncelikle okullarımızın daha sonra da bütün resmi kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak. Kimya öğretmenlerimizden oluşturduğumuz bir gurupla çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama okul açılıp öğrenciler geldiği zaman onları da bu işin içerisine katacağız. Üretimden yüzde 3 kadar kar alıyoruz. Bu aldığımız karla okulumuzun ihtiyaçlarını karşılarken öğretmenlerimize de ek gelir sağlıyoruz' diye konuştu.

'SIFIRDAN ÜRETİME BAŞLADIK'

Üretime sıfırdan başladıklarını belirten Kimya Bölüm Şefi Hasan Alemdaroğlu da, 'Bu fikir aklımıza geldiğinde döner sermayemiz yoktu. Sıfırdan üretime başladık. Döner sermayemizi oluşturduktan sonra hurdadan aldığımız malzemelerle üretime başladık. Daha sonra üretim için gerekli olan malzemeleri gelir elde ettikçe değiştirdik. Arkadaşlarımızla önce el dezenfektanı ürettik. Milli eğitime gönderdik. Dezenfektanlarımızı verdiğimiz yerlerden geri dönüşler iyi oluyor. Piyasada pek çok sahte dezenfektan var. Tüketiciler bu konuda dikkat etmeli ve güvenilir yerlerden dezenfektan temin etmeli' ifadelerinde bulundu.

TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler
TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler

Anadolu Lisesi, Pandemi, Fabrika, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Fabrika gibi okul; 5 ayda 70 bin litre dezenfektan ürettiler - Son Dakika


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