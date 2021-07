Fakirliğin pençesindeki Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile gülecekBayram öncesi Türk yardım kuruluşlarından Nijer'e çıkartmaTürkiye'nin Niamey... - Son Dakika

- Fakirliğin pençesindeki Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile gülecek

Bayram öncesi Türk yardım kuruluşlarından Nijer'e çıkartma

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı: "Nijer halkı, Türkiye'yi büyük bir sevgi besliyor"

NİAMEY - Kurban Bayramı öncesi Türk sivil toplum kuruluşları, fakirliğin pençesindeki Nijer'e çıkartma yaparak hediyeleri ile çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürdü. Türk heyetini konutunda ağırlayan Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, iki ülke arasındaki ilişkilerinin her anlamda geliştiğini söyledi.

Fakirliğin pençesinde, sefalet ile savaş veren Nijer halkı, bir Kurban Bayramına daha buruk giriyor. Türkiye'den Nijer'e ise yardım kuruluşları adeta çıkarma yapıyor. Türk Kızılay'ı ile birlikte onlarca yardım kuruluşu, Nijerli çocukların yüzünü güldürmek için Kurban Bayramı boyunca mesailerini yoğunlaştıracak. Başkent Niamey'de bulunan Türk Kızılayı ekipleri, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı büyükelçilik konutunda ziyaret etti. Kızılay heyetini konutunda ağırlayan Büyükelçi Arı, Türkiye ve Nijer'in kendi aralarında yaptıkları çalışmalar ile Nijer'de ki halkın ekonomik durumları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Büyükelçi Arı, "Kızılay heyeti Niamey ve çevresinde halkımızın yardımlarını dost ve kardeş Nijer halkına büyük bir özveri ile büyük bir fedakarlık ile ulaştırıyorlar. Bundan biz büyükelçilik olarak memnuniyet duymamızın ötesinde Nijer halkının da çok büyük katkıda bulunduğunu çok büyük fedakarlıkla bu yardımların gönderildiğini biliyoruz. Her vesile ile bize Türk halkının Kızılay ile göndermiş olduğu insani yardımları almalarından ötürü teşekkürlerini minnettar olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Nijer arasında i ilişkilere de değinen Mustafa Türker Arı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ve her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ortaya koymuş oldukları siyasi irade çerçevesinde ilişkilerimiz her alanda gelişmektedir. Biz bu ilişkilerimizi farklı konularla, farklı unsurlarla, farklı projelerle zenginleştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bağlamda üst düzey ziyaretler çok önemli. Geçtiğimiz Haziran ayında Antalya'da düzenlenen Antalya diploması formuna Nijer Dışişleri ve İşbirliği Bakanı katıldı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede de bütün ilişkiler her şekliyle ele alındı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu iki kez Nijer'i ziyaret etmişlerdi. İlişkilerimizin karşılıklı sevgiye ve saygıya dayalı olduğunu söylemek gerekiyor. Nijer'de ise Türk halkına karşı büyük bir muhabbet büyük bir sevgi olduğunu vurgulamak gerekiyor. Kızılay gibi tüm diğer Sivil Toplum Örgütlerinin getirmiş oldukları insani yardımlarla da bu ilişkileri bu sevgilerin bu muhabbetin daha da pekiştiğini görmekten Büyükelçi olarak memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde de insanımızın gerek Avrupa'da yaşayan Türklerin gerek kendi halkımızın Türkiye'den insani yardımlarının artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu insani yardımların buraya ulaştırılmasında da gerçekten büyük bir özveri ile çalışan Kızılay ve diğer büyük sivil toplum örgütlerine bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.