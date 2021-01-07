Son dakika gündem: Fas, Cezayir ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 7 bin 645'e, Cezayir'de 2 bin 792'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 694'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 27 kişi daha yaşamını yitirdi, 1597 yeni vaka tespit edildi, 1825 hasta ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında can kaybı 7 bin 645'e, vaka sayısı 448 bin 678'e, iyileşen hasta sayısı ise 420 bin 569'a çıktı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 262 kişinin enfekte olduğu, 206 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 792'ye, vakaların 101 bin 382'ye, sağlığına kavuşanların 68 bin 589'a yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 988 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 658 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle can kaybının 694'e, vaka sayısının 221 bin 754'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 199 bin 178'e çıktığı bildirildi.