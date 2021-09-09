Son dakika gündem: Fas'ta seçim sonuçlarının ardından 8. sıraya gerileyen iktidardaki PDJ'de özeleştiri çağrıları yükseliyor - Son Dakika

Fas Adalet ve Kalkınma Partisinin (PDJ) önde gelen isimlerinden Hasan el-Umrani, partisinin seçim yenilgisi aldığını söyleyerek gerekli derslerin çıkartılması çağrısında bulundu.

Umrani, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, partisinin seçimlerde beklenmedik bir sonuçla sekizinci sıraya düşmesini seçim yenilgisi olarak nitelendirdi.

Umrani, PDJ'nin seçimlerde yenilgiye uğradığını, bunun farkına vararak gerekli sonuçları çıkarması ve en önemlisi pratik adımlar atması gerektiğini söyledi.

Öte yandan PDJ'nin tanınan isimlerinden Abdulali Hamiddin, partisine özeleştiri çağrısında bulundu.

Hamiddin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin aldığı sonuçların ardından özeleştiri yapması gerektiğini ifade etti.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, yüzde 96'sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) 82, İstiklal Partisi'nin 78, Sosyalist Birlik'in 35, Halk Hareketi'nin 26, İlerleme ve Sosyalizm'in 20, Anayasal Birlik'in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.

Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) ise 12 sandalyede kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etmişti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.