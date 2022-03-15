FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

15.03.2022 16:15
FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

FATİH'te 4 katlı ayakkabı imalathanesinin 3'üncü katında yangın çıktı.

FATİH'te 4 katlı ayakkabı imalathanesinin 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi itfaiye kurtardı.

Fatih Kadırga Hamamı Sokakta 4 katlı ayakkabı imalathanesinin 3'üncü katında saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları kurtardıktan sonra kısa sürede yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 1'i kadın 4 kişi tedavi altına alındı.

FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE AYAKKABI İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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