Fatih'te etrafa rast gele ateş açan kişi polisi bacağından yaralayarak kaçtı - Son Dakika

FATİH'te akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve etrafa rast gele ateş açan bir kişi, polisi bacağından yaralayarak kaçtı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Y. isimli kişi, sokakta silahla rastgele ateş ederek çevreye hakaretler savurdu.Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri elinde silah bulunan kişiyle iletişime geçmeye çalıştı. Polis ekiplerine direnen Mehmet Y. yanına yaklaşan polislere doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler bir polisin bacağına isabet etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda takviye polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis memurunu yaralayan Mehmet Y. ara sokaklara doğru kaçarken polis ve özel harekat ekipleri de çevreyi güvenlik şeridi ile kapatarak Mehmet Y.'yi aramaya başladı. Bacağından yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul