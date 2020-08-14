Son dakika gündem: FATİH'TE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Son dakika gündem: FATİH'TE KORKUTAN YANGIN

Son dakika gündem haberine göre FATİH'TE KORKUTAN YANGIN FATİH'te Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de bulunduğu 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Son dakika gündem: FATİH'TE KORKUTAN YANGIN, System.String[]

FATİH'TE KORKUTAN YANGIN
FATİH'te Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de bulunduğu 8 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşların sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.
Yangın, gece yarısı İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde meydana geldi. Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de bulunduğu 8 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yangını erken farketmesi ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
Olay sırasında çok sayıda vatandaş toplanarak, cep telefonları ile yangını görüntüledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların büyük bölümünün maske takmadığı da görüldü. Bir çok kişi söndürme çalışmalarını cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

- İstanbul
İtfaiye, Hayrat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 01:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: FATİH'TE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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