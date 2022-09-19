Son dakika haber! FATİH'TE POLİSLERİ VURAN SALDIRGANLAR İÇİN BAHÇELİEVLER'DE DE OPERASYON; 1 GÖZALTI

BAŞAKŞEHİR'de sabah 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan saldırgan, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Olay sonrasında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 3 ayrı noktada operasyon düzenlenirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Başakşehir'de sabah saatlerinde iki kişiyi vurup iki kişiyi yaralayan, ardından kaçan ve Fatih'te polis ekiplerinin kimlik kontrolüne yakalanan saldırgan polis ekiplerini de vurdu. Yaşanan olayların ardından polis ekipleri İstanbul'un birçok noktasında operasyon düzenledi. Bu noktalardan birisi de Bahçelievler oldu. Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Tekin Sokak, Çimen Sokak ve Çınar 1. Sokaklarındaki adreslerde arama yaptı. Tekin Sokak'ta bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.