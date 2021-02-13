Son dakika gündem: FETÖ'den 4 yıldır aranan şüpheli, gizlendiği hayvan besi çiftliğinde yakalandı - Son Dakika

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olmak suçundan 4 yıldır aranan S.K'nin Kahramankazan'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma ve takip sonucunda zanlı, İymir Mahallesi'nde gizlendiği hayvan besi çiftliğinde gözaltına alındı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.