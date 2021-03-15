Son dakika gündem: FETÖ, jandarma personelinin çocuklarına da kod ad verip "mahrem abi" atamış - Son Dakika

Son dakika gündem: FETÖ, jandarma personelinin çocuklarına da kod ad verip "mahrem abi" atamış

15.03.2021 10:09
Son dakika gündem: FETÖ, jandarma personelinin çocuklarına da kod ad verip

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında Gaziantep'te dava açılan "mahrem imam" hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün asker çocuklarına da kod adı verip onlara sözde "mahrem imam" atadığı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında Gaziantep'te dava açılan "mahrem imam" hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün asker çocuklarına da kod adı verip onlara sözde "mahrem imam" atadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün jandarma yapılanmasındaki "Marmara bölge imamı" olan, "Zeynel", "Latif" ve "Fatih" kod isimlerini kullanan Nihat Keskin'in gözaltına alındığı sırada evinin çöp kutusunda ele geçirilen ve uzman ekiplerce çözülen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programlar deşifre edildi.

Bu kapsamda, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında yer alan ve dijitallerde bilgileri bulunan Kadir C. hakkında Gaziantep'te "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çöp kutusunda ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programlardaki verilerde, örgütün jandarma yapılanmasındaki elemanlarına ilişkin çok ayrıntılı bilgilerin bulunduğu, sözde mahrem sivil örgüt mensuplarına ve ailelerine ilişkin iletişim bilgilerinin, müstear (kod) isimlerinin, kan gruplarının, kullandıkları iletişim tabanlı uygulama programlarının dahi burada yer aldığı belirtildi.

İddianamede, FETÖ'nün kendisinden olmayan askeri personelin terfisini engellemek ya da yürütülen soruşturmaları "sulandırmak" için sahte ihbarlar yaptığına ilişkin kayıtların da bulunduğu belirtilerek, "Örgütün hedefinde olan bir kısım Jandarma personeline yönelik yapılan sahte ihbarlar, sosyal medya paylaşımları, mektuplar, evraklar, BİMER başvuruları gibi 'sulandırma' faaliyetlerine ait notların bulunduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Örgüt üyesi asker çocuklarına da kod adı verilmiş

Veri içerisinde yapılan incelemelerde örgüt mensubu jandarma personelinin sadece kendileri ile ilgili değil eşleri ve çocuklarına ilişkin detaylı notların da olduğu aktarılan iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Bu notlar incelendiğinde eşlerinin örgüte mensup olup olmadığı, rehberlik, keyfiyet gibi bir takım örgütsel ödevleri yerine getirip getirmeme durumlarının da kayıt edildiği, bu kayıtların örgüt mensubu jandarma personelinin örgütsel derecelendirmelerinde ya da kurmaylık, yurt dışı görev vb. gibi üst görevlere getirilip getirilmemesi gibi durumlarda örgütün sözde mahrem yöneticileri tarafından değerlendirildiği ve buna göre kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. Ayrıca bir kısım örgüt mensubu jandarma personelinin çocuklarına da müstear (kod) isim verildiği ve sözde 'mahrem abiler' atandığı görülmüştür.?"

Ele geçirilen verilerin, daha önce örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen diğer veriler, "büfe/ankesör" soruşturmaları neticesinde ortaya çıkan tespitler, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifadeler ve ByLock verileri ile örtüştüğü kaydedilen iddianamede, "Veri içerisinde bilgileri bulunan ve örgüt mensubu oldukları tespit edilen şahısların büyük bir kısmının adli ve idari işlem kayıt bilgilerinin bulunması örgüte yönelik yürütülen soruşturmaların sağlam temellere dayandırıldığını ortaya koymaktadır." denildi.

Sanık hakkında "problem yok" notu

FETÖ'nün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında yer alan ve askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olan tutuksuz sanık Kadir C'nin de örgüt içerisinde sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumluluğundaki askeri personelle görüştüğü, onları takip ettiği, aldığı himmetleri ve elde ettiği bilgileri program dahilinde veri girişi yapılmak üzere örgüt içerisinde sözde bir üst konumdaki yöneticiye ilettiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında programda farklı zamanlarda sorumlu mahrem imam tarafından notların girildiği ve hepsinde de açıklama kısmında "problem yok" notunun yer aldığı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: FETÖ, jandarma personelinin çocuklarına da kod ad verip 'mahrem abi' atamış - Son Dakika


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