Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi

26.01.2021 09:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) mensuplarının deşifresi edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, fiziki ve teknik takip sonucu örgütün sözde Gençlik Yürütme Kurulu (GYK) ile Gençlik Meclisi (GM) üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazıyor Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor         
10:07
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı         
09:57
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei