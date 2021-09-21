FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

- FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 25 şüpheli yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde askerlerin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

- FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 25 şüpheli yakalandı İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde askerlerin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 görevde subay, 1 görevde astsubay, 2 görevde askeri personel ve 29 ihraç askeri personel ile örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 1 ihraç öğretmen ile 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 10 ilde, saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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