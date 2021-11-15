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Son dakika gündem: FETÖ sanığı eski hakim Peksak'ın Balyoz davasının yenilenmesi talebi reddedildi - Son Dakika

Son dakika gündem: FETÖ sanığı eski hakim Peksak'ın Balyoz davasının yenilenmesi talebi reddedildi

15.11.2021 15:23
Son dakika gündem: FETÖ sanığı eski hakim Peksak'ın Balyoz davasının yenilenmesi talebi reddedildi

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" dosyası nedeniyle Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılaması süren eski İstanbul 10.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" dosyası nedeniyle Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılaması süren eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ali Efendi Peksak'ın "Balyoz Planı" davasından aldıkları beraat kararı kesinleşen kişilerin yeniden yargılanması için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan açılan davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve "Balyoz" dosyası nedeniyle Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılaması süren eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ali Efendi Peksak, "Balyoz Planı" davası kapsamında haklarındaki beraat kararı onanan kişilerin yeniden yargılanması için başvuruda bulundu.

Peksak, Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan gönderdiği dilekçede, Balyoz davasının ilk yargılamasında görev aldığını ve meslekten ihraç kararı verilmesinde bu davanın temel dayanak sayıldığını belirtti.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peksak'ın yargılamanın yenilenmesi yönündeki talebini usulden reddetti. Mahkeme kararında, itiraz için bir üst mahkemeye başvurulabileceğine belirtti.

Beraat eden 236 sanıktan 7'si hakkında itiraz edilmişti

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, yeniden yargılamaya 22 Ekim'de başlanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Balyoz Planı, İstanbul, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: FETÖ sanığı eski hakim Peksak'ın Balyoz davasının yenilenmesi talebi reddedildi - Son Dakika


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