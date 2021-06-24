Son dakika gündem: Filipinler'de askeri helikopter düştü: 6 ölü

Son dakika haberi: Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti. Yarbay Maynard Mariano, 3'ü pilot 6 Hava Kuvvetleri personelini taşıyan S-70i Black Hawk helikopterin Manila'nın kuzeyinde Clark Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, helikopterdeki 6 personelin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Mariano, soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerin uçuşlarına izin verilmeyeceğini söyledi. Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.

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