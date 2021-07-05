Üye Girişi
Son dakika gündem: Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika gündem: Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi

05.07.2021 10:36
Son dakika gündem: Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığı bildirildi.

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığı bildirildi.

Ordu adına açıklama yapan Tümgeneral Edgard Arevalo, 49 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, 47'si askeri personel 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket eden askeri uçağın düştüğü noktada bulunan 4 köy sakini de yaralandı.

3 pilot, 5 mürettebat ve 88 askeri personelle toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, dün yerel saatle 11.30'da, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düşmüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çarpma öncesi birçok askerin uçaktan atladığı kaydedilmişti.

Filipinler, Tümgeneral, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama! Hesabını sormak için operasyon başlatıldı 10:27 Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama! Hesabını sormak için operasyon başlatıldı Kadınların pazar kavgası ortalığı karıştırdı! Erkekler bile ayıramadı 10:22 Kadınların pazar kavgası ortalığı karıştırdı! Erkekler bile ayıramadı
Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali 10:11 Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla 08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış 07:19 İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış

Son Dakika Haberleri
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:28 İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
10:21 Kadınların pazar kavgası ortalığı karıştırdı! Erkekler bile ayıramadı
10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
10:11 Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali
10:03 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
09:51 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
09:14 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
08:58 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
Temmuzda kiralara en fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Temmuzda kiralara en fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek         
10:37
İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada         
10:29
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda         
10:19
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı         
09:39
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi Freni boşalan kamyon sürücüsü, konvoya çarpmamak için direksiyonu kırarak faciayı önledi         
04:41
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar         
23:25
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 10:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement