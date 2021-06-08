Son dakika gündem: Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Hatib'in gözaltı süresi yine uzatıldı - Son Dakika

İsrail mahkemesi, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal el-Hatib'in gözaltı süresini yeniden uzattı.

Şeyh Hatib'in avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta gözaltına alınan müvekkilinin mahkeme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Hamayse, Şeyh Hatib'e ifade özgürlüğü ile ilgili üç ayrı suçlama yönetildiğini söyledi.

Nasıra'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesinin Şeyh Hatib'in "hukuki süreç işlemleri tamamlanana kadar" gözaltı süresini uzattığını aktaran Hamayse, bu karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Hamayse, mahkemenin kararının tamamen siyasi gerekçelerle alındığını vurguladı.

Gözaltı süresinin belirsiz bir tarihe ertelenmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade eden Hamayse, Şeyh Hatib'in durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda İsrail vatandaşı olan ve Filistinlileri temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonunun başkanlığını da yürüten Şeyh Hatib, 14 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan bir gün sonra mahkemeye çıkarılan Hatib'in gözaltı süresi 5 gün uzatılmıştı.

Şeyh Hatib'in gözaltı süresi son olarak 31 Mayıs Pazartesi günü görülen duruşmada 8 gün daha uzatılmıştı.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

İsrail cezaevindeki Şeyh Raid Salah 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadının başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadını Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Kasım 2015'te "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.