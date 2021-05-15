Son dakika gündem: FİLİSTİN'DE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bornova Bilal Saygılı Camii'nde Cuma namazının ardından avluya toplanan vatandaşlar, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybederek şehit olan Filistinliler için saf tuttu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Başkanı Ali Mamak, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan İHH yetkilisi Halit Çelik, İsrail'in saldırıları sebebiyle sözün bittiğini belirtti. Hem İsrail'in hem de batı dünyasının maskesini indireceklerini belirten Çelik, "1948'de kuruldukları günden bu yana yaptıkları alçaklıkları konuşuyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık harekete geçme, kötülüğü elimizle düzeltme zamanıdır. Jandarma olarak onları kullananları da biliyoruz. Onların da maskesini indireceğiz. 1994'te Ruanda'da bir milyon insan öldürmediler mi? Hak, hukuk ve insan haklarından bahseden ABD ile Avrupa ülkeleri kendi temsilcilerini alıp kayboldular. Biz bunların da hesabını soracağız" dedi. Konuşmanın ardından vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu düzenledi.