Son dakika gündem: Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi ve eski Bakan Kudva seçimlere ortak listeyle girecek - Son Dakika

Son dakika gündem: Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi ve eski Bakan Kudva seçimlere ortak listeyle girecek

01.04.2021 12:23
Son dakika gündem: Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi ve eski Bakan Kudva seçimlere ortak listeyle girecek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Fetih Hareketinden ihraç edilen eski Bakan Nasır el-Kudva ile 19 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Merkez Konsey Üyesi Mervan el-Bergusi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için ortak hazırladıkları aday listesini sundu.

Fetih Hareketinden ihraç edilen eski Bakan Nasır el-Kudva ile 19 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Merkez Konsey Üyesi Mervan el-Bergusi, Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için ortak hazırladıkları aday listesini sundu.

Bergusi'nin eşi Fedva el-Bergusi ile Nasır el-Kudva, Ramallah'taki Filistin Merkez Seçim Komitesine giderek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Kudva, burada basına yaptığı açıklamada, "Filistin'de önemli ve köklü bir değişim için çaba sarf ediyoruz. Listeyi, (başkanlığını yaptığı) Ulusal Demokratik Forum ile Mervan el-Bergusi'nin ortak çalışması sonucu hazırladık." dedi.

Eski Bakan, aday listesine "Özgürlük" adını verdiklerini söyledi.

Fedva el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "Listeyi sunduk. Başarılı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bergusi, Filistin kurumlarını yenilemeye yönelik demokratik sürecin devam etmesini, bunun, Filistin halkı ve tutuklulara özgürlük için bir fırsat olmasını umduğunu dile getirdi.

Mervan el-Bergusi'nin desteklediği ancak bizzat bulunmadığı ortak listede, eşi ve bazı yardımcıları yer alıyor.

Bergusi'ye yakın kaynaklar, Şubat 2021'de Bergusi'nin Devlet Başkanlığına aday olmayı planladığını duyurmuştu. Ancak Bergusi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan aldığı mektubun ardından bu yöneliminden geri adım atmıştı.

Mervan el-Bergusi kimdir?

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi, 1987'deki Birinci İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

Nasır el-Kudva kimdir?

Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat'ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Nasır el-Kudva ise 11 Mart'ta Fetih Hareketinin Merkez Konsey üyeliğinden ihraç edilmişti.

Kudva'nın tavırlarının Fetih'in usul, karar ve kurallarını aştığı ve iç birliği zayıflattığı belirtilmişti.

Yakın zamanda Filistin yönetimi ile Fetih'e yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Kudva'nın, 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine partisi Fetih'ten ayrı "Ulusal Demokratik Forum" adı altında yeni bir yapılanmayla katılmaya hazırlandığı ifade edilmişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Ulusal Konsey seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Milletvekili, Ramallah, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi ve eski Bakan Kudva seçimlere ortak listeyle girecek - Son Dakika


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