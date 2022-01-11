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Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti

11.01.2022 21:07

Son dakika gündem haberine göre Görüntü Dökümü: Filistinli öğrencilerin Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında toplanması Pazartesi günü tutuklanan öğrencilerden Abdel Hafez Al-Sharbati'nin konuşması Göstericilerin slogan atıp pankart ve dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan...

Görüntü Dökümü:

Filistinli öğrencilerin Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında toplanması

Pazartesi günü tutuklanan öğrencilerden Abdel Hafez Al-Sharbati'nin konuşması

Göstericilerin slogan atıp pankart ve dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.

Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti
Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti
Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti

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Üniversite, Batı Şeria, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti - Son Dakika
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