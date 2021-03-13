Son dakika gündem: Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: "Doğru egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor" - Son Dakika

Son dakika gündem: Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: "Doğru egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor"

13.03.2021 11:14
Son dakika gündem: Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci:

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında bağışıklık sistemini güçlü tutmak bu dönemlerde önem taşıyor.

Koronavirüs salgınında bağışıklık sistemini güçlü tutmak bu dönemlerde önem taşıyor. Uzmanlar, kişiye uygun olarak yapılacak doğru egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, rahatsızlıklara yakalanma riskini de azaltacağını belirtiyor. Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, yapılacak doğru egzersizin kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi.

Uzmanlar, özellikle pandemi döneminde kişilerin bağışıklık sistemini güçlü tutması gerektiğini vurguluyor. Kişiye uygun olarak yapılacak doğru egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, rahatsızlıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, yapılacak doğru egzersizle birlikte kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetleneceğini belirterek, bunun için ölçme ve değerlendirme yapılarak, kişilerin bir takım vücut testlerinden geçmesi gerektiğini söyledi.

Değirmenci, doğru yapılacak egzersizin bağışıklık sistemine olan önemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Doğru egzersiz için ilk önce ölçme ve değerlendirme yapılması gerekir. Kişilerin antropometrik verilerinin analiz edilmesi, eklem hareketlerine bakılması, kuvvet testlerinin alınması, esneklik testlerinin yapılması, akciğer ve kardiyovasküler kapasitelerine bakılması gerekiyor. Bunlar tespit edildikten sonra buna uygun bir şekilde; yaş, cinsiyet ve diğer rahatsızlıklarla ilgili parametreler bir yere konularak yol haritası çizilmesi gerekiyor" dedi.

"Egzersizin en büyük faydalarından biri de sizi stres gibi durumlardan uzaklaştırmasıdır"

Değirmenci, insanların özellikle pandemi döneminden sonra daha da bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü egzersiz olmazsa bu süreçleri yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Egzersizin faydaları iş ve sosyal hayatta size büyük katkı sağlayacak. Doğru egzersizle beraber bağışıklık sisteminiz inanılmaz bir şekilde kuvvetlenecek. Rahatsızlıklara yakalanma riskiniz azalacak ve daha mutlu olacaksınız. Egzersiz yaptığınız sürece, stres gibi durumlardan uzaklaşacaksınız. Egzersizin en büyük faydalarından biri de bu olacaktır" diye konuştu.

İnsanların sürekli hareketli olması gerektiğine dikkat çeken Değirmenci, "Bu dönemden sonra daha bilinçli hareket edilmesi gerekiyor. Spor salonları da artık 6 gün açık. Saat kısıtlamalarının da yakında kalkacağını düşünüyorum. Egzersizi enerji kaybı olarak görmeyin. Uyku, yemek, günlük işlerinizi yapmak gibi durumlar hayatınızın nasıl rutiniyse, egzersiz de öyledir. Egzersiz olmazsa hayatınıza sağlıklı devam etmeniz söz konusu bile değildir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika gündem: Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: Doğru egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor
Son dakika gündem: Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: Doğru egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Koronavirüs, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci: 'Doğru egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor' - Son Dakika


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