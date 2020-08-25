Son dakika gündem: flaş - Son Dakika

Son dakika haberine göre Bakan Albayrak: Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.
Bakan Albayrak: Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak.
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25.08.2020 20:19:48. #1.12#
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