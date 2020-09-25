Bakan Selçuk: Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının ilaçlarını geri ödeme listesine aldık - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol imza törenine katıldı. SGK Konferans Salonundaki törende yaptığı konuşmada Selçuk, Covid-19 salgınının Türkiye'de etkisini göstermeye başlaması ile birlikte vatandaşın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. Raporları sona eren kronik hastalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını böylece engelledik. Yine daha önceden 1 aylık olarak verilen ilaçların 3 aylık olarak verilmesine imkan kıldık" dedi.

'COVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNDE'Bakan Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanmasını amaçladıklarını söyleyerek, "Covid-19 teşhisi ile yatarak tedavi gören hastalarımızın tedavileri hastaneler için yüksek maliyet oluşturmaktaydı ve bakım hizmetlerini bu kapsamda geri ödeme kapsamına aldık. Her hasta için hizmet veren hastanelerimize de bu anlamda günlük ödemelerimizi yapmaktayız. Yine SUT'ta yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık. Bu süreçte engelli aylığı alan ve evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşların da 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresiz olan raporlarının geçerlilik süresinin uzattık" diye konuştu.'8 BİN 748 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTEMİZDE'Bakan Selçuk, bugün, sözleşmeli oldukları toplam 26 bin 586 eczane aracılığıyla vatandaşa hizmet sunduklarını ifade etti. Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yaptıklarını kaydeden Selçuk, "2012'de eczanelere ödediğimiz reçete hizmet bedeli 68 milyon TL civarında iken 2019 yılında bu rakam 410 milyonu aşmış durumda. 2000'li yıllarda bedeli ödenen geri ödemeye alınan ilaç sayımız 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde. Aynı zamanda tıbbi malzemede de geri ödeme uygulamasında bugün rakamımız 4 bin 833'e ulaşmış durumda. Geri ödemedeki ilaç sayımız son aldığımız rakamlarla beraber 8 bin 813'e çıkmış olacak" ifadesini kullandı.'235 MİLYON İYİLEŞTİRME SAĞLADIK'Bakan Selçuk, MEDULA Eczane Sistemi sayesinde kesintisiz hizmet sunulduğunu belirterek, yılda yaklaşık 415 milyon reçetenin işlemlerinin bu sistemden yapıldığını ifade etti. Bakan Selçuk, SGK ve TEB arasında imzalanan yeni protokolün, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl geçerli olacağını kaydederek, "Eczaneler SGK'ya eczacı iskontosu yapıyorlar. Biz de SGK olarak eczanelere reçete başına hizmet bedeli ödüyoruz. Yeni protokolümüzde baremleri, iskonto oranlarını ve reçete başına hizmet bedellerini belirledik. İlk defa olarak eczacı başı düşen oranları da hesapladık. İşte bu düzenlemeler sonucunda eczanelere, yıllık 235 milyon liraya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, SGK Başkanı İsmail Yılmaz ve TEB Başkanı Erdoğan Çolak, 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 yıl geçerli olacak protokolü imzaladı.