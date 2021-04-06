Son dakika gündem: Fransa'da kilisede yapılan ayinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Fransa'da kilisede yapılan ayinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı

06.04.2021 20:41
Son dakika gündem: Fransa'da kilisede yapılan ayinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı, System.String[]

Son dakika haber: Fransa'nın başkenti Paris'te bir kilisede 3 Nisan Cumartesi günü düzenlenen ayinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle soruşturma açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kilisede 3 Nisan Cumartesi günü düzenlenen ayinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması nedeniyle soruşturma açıldı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Saint-Eugene-Sainte-Cecile Kilisesinde 3 Nisan'da yapılan ayinde rahiplerin ve katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle başkalarının hayatının tehlikeye atıldığı belirtildi.

Açıklamada bu nedenle söz konusu ayine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, kamu yayıncısı France Info'da yaptığı açıklamada, kilisedeki ayinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kilisenin İletişim Direktörü Karine Dalle, basına yaptığı açıklamada, ayinde Kovid-19 tedbirlerinin uyulmamasını şaşkınlıkla karşıladığını ve bunun doğru olmadığını belirtti.

Kilisedeki ayinde, sosyal mesafenin dikkat edilmediği ve maske takılmadığına ilişkin görüntüler basında ve internette paylaşılmıştı.

Cumartesi, Fransa, Paris, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Fransa'da kilisede yapılan ayinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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