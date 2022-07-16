Son dakika gündem: Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor

16.07.2022 13:32

Edinilen son dakika haberine göre Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 7 bin 300 hektar arazi kül oldu.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden iki orman yangınında şu ana kadar 7 bin 300 hektar arazi kül oldu.

Avrupa ülkelerinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları devam ediyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde iki farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Bölgedeki en şiddetli yangının yaşandığı ve yolların giriş çıkışlara kapatıldığı Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle 480 kişi daha evlerinden tahliye edildi. Alevler şu ana kadar 4 bin 200 hektarlık alanı küle çevirdi. Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki 3 bin 100 hektarlık arazi kül oldu. Alevler nedeniyle 3 ev ve 2 restoran kullanılamaz hale geldi.

İki noktadaki söndürme çalışmaları 9 uçak ve bin itfaiyeciyle devam ederken, şu ana kadar toplam 11 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

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Kaynak: İHA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Fransa'daki orman yangınları söndürülemiyor - Son Dakika

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