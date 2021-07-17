Son dakika gündem: Fransa'nın Marsilya kentinde bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir apartmanda çıkan yangında, 8. kattan atlayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Marsilya'nın kuzeyindeki 14. bölgede bulunan Flaman sitesinde bir apartmanın üst katlarında 05.30 civarında yangın çıktı.

Panik içerisinde 8. kattan atlayan 3 kişi hayatını kaybederken atlayan bir kişinin kucağındaki bebek ile 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Halen kontrol altına alınamayan yangının kazayla çıktığı belirtiliyor.

Öte yandan yeniden inşa edilmek için yakın zamanda yıkılacak site sakinlerinin çoğu evlerini terk etmiş durumda bulunuyor. Ancak bazı sakinlerin apartmanlarını terk etmeyi reddetmesi, yıkım işlemlerinin ilerlemesini engelliyor.