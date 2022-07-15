Son dakika gündem: Fransa yangınlarla mücadele ediyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında, 7 bin 500'den fazla hektar arazinin yandığı ve 11 bin 300 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, birkaç gün önce bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangın, halen kontrol altına alınamadı.

Gironde Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ana kadar en az 7 bin 500 hektarlık yeşil alanın yandığı, yakındaki yerleşim bölgelerindeki 11 bin 300 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

FranceInfo, yangında can kaybının yaşanmadığını, Cazaux civarındaki birkaç ev ile bir restoranın yandığını aktardı.

Yangına 1000'den fazla itfaiyecinin yanı sıra helikopter ve yangın söndürme uçakları müdahaleye devam ediyor.

"Tren arızasının 9 yerde yangına neden olduğu" iddiası

Fransa basını, Bouches-du-Rhone bölgesinde 9 farklı yerde bir yük treninin arızasından kaynaklı yangın çıktığını ve en az 1000 hektarlık alanın yandığını yazdı.

Bölgedeki Barbentane Belediye Başkanı Jean-Christophe Daudet, yangınlar nedeniyle demir yollarından sorumlu şirket SNCF hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bölge savcılığı da yangına ilişkin soruşturma başlattı.