Son dakika gündem: FRANSIZ TURİSTLERİN KARAVANI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: FRANSIZ TURİSTLERİN KARAVANI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI

01.07.2022 10:58

Edinilen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de Fransız turistin kullandığı karavan, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

ESKİŞEHİR'de Fransız turistin kullandığı karavan, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişilik Türk aile ile Fransız 2 turist ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi karayolu 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Fransız uyruklu turistler Sebastien Marc Michel Deroo (28) ve Oceane Virginie Nathalie Hourez (24) çiftinin DZ 159 DF plakalı karavanı, karşı yönden gelen Yasin Sarıkaya (43) yönetimindeki 26 AEC 963 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tarlaya savrularak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Yasin Sarıkaya, eşi Feriha Sarıkaya (41) ile kızları Gülfem Begüm Sarıkaya (15) ağır yaralandı. Fransız çift ise karavanın sürücü kısmına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Fransız çift, uzun uğraşların ardından ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Türk aile ise ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

TURİSTLERİN KÖPEĞİ ARANIYOR

Fransız çiftin karavanda olduğu belirtilen köpekleri ise kazanın ardından kaçarak uzaklaştı. AFAD ve sağlık ekipleri yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çevrede turistlerin köpeğini aradı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, yola saçılan motor yağı ve yakıt ise itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kazayı gören sürücülerden Gamze Sarı, "Kaza anında beyaz aracın bu tarafa doğru yöneldiğini gördük. Hatta tarladan uçtu falan dedik. Onun dışında canlı köpeğin gittiğini gördük. Sonradan fark ettik. Köpeğin gittiğini gördük, acaba köpeğe çarpmamak için mi birbirlerine girdiler diye düşündük. Sanırım köpekte karavandaki turistlerinmiş" dedi.

Araçların kaldırılmasının ardından Eskişehir-Seyitgazi yolu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Seyitgazi 'Ölüm Yolunda' Bir Kaza Daha Oldu. Belediye Başkanı Tepe: 'Yolun Yatırım Programına Alınması İçin Daha Kaç Can Vermemiz Gerekiyor' Seyitgazi 'Ölüm Yolunda' Bir Kaza Daha Oldu. Belediye Başkanı Tepe: 'Yolun Yatırım Programına Alınması İçin Daha Kaç Can Vermemiz Gerekiyor' Fransız turistlerin karavanı otomobille çarpıştı: 5 yaralı Fransız turistlerin karavanı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Kaynak: DHA

Seyitgazi, Eskişehir, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: FRANSIZ TURİSTLERİN KARAVANI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: FRANSIZ TURİSTLERİN KARAVANI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika
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