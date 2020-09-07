Son dakika gündem: Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Futbolda Kumpas davası sanıkları İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre FUTBOLDA şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandıYurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23.
FUTBOLDA şike kumpası davasının önemli sanıklarından ihraç edilen eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı tutuklandı
Yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan şüpheliler Emre ve Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. İfadeleri alınan şüpheliler Emre ve Haktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Futbolda şike kumpası davasında 4'ü tutuklu 107 sanık yargılanıyor.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 15:29 - Kaynak: DHA
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