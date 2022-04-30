Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı

30.04.2022 13:11
Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı

Son dakika haberlerine göre KIRŞEHİR'deki sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan köy muhtarı Bayram Zengin'e verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 27 yıl 1 aya çıkarıldı.

KIRŞEHİR'deki sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan köy muhtarı Bayram Zengin'e verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 27 yıl 1 aya çıkarıldı. Muhtar Zengin tutuklandı, daha önce 3 yıl 4 ay hapes çarptırılan Taner Zengin ile 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen Murat Zengin'in cezaları ise değişmedi.

Belçika'dan yaz tatili için Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, 15 Ağustos 2019'da merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde ailesiyle, aynı zamanda akrabaları olan köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlunun sünnet düğününe katıldı. Bazı kişilerin havaya ateş açtığı düğünde halay çekerken başına kurşun isabet eden Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVAN BULUNDUOlayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 şarjör, 151 boş kovan ve 6 av tüfeği kartuşu buldu. Jandarma köye gelmeden önce, düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp görüntülerin yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleriyle, havaya ateş açan muhtar Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı 2 silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Bayram Zengin ile Taner Zengin tutuklandı, Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KARAR ÇIKTISoruşturma sonunda şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklu iki sanık tahliye edildi. 13 Şubat 2020'de görülen davanın 3'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, köy muhtarı Bayram Zengin'e 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Taner Zengin'e 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay, Murat Zengin'e ise 'ruhsatsız silah taşımak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.MUHTARIN CEZASI ARTIRILDICezayı az bulan Gamze Boynuince'nin ailesiyle, kararı fazla bulan köy muhtarı Bayram Zengin'in avukatları, davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı. Davada tutuksuz sanıklar Bayram Zengin ile Taner Zengin ve Murat Zengin hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi. 1'inci Ceza Dairesi heyetinin 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezası verdiği muhtar Bayram Zengin, karar sonrası tutuklandı. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Taner Zengin ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Zengin ise aynı cezayı alıp tutuksuzluk hallerinin devamına karar verildi. Köy muhtarı Zengin'in avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.

Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı
Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı
Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı
Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı
Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı
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Bayram Zengin, Kırşehir, Ankara, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gamze'nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı - Son Dakika


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