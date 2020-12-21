Son dakika gündem: Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

21.12.2020 01:25
Son dakika gündem: Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi, System.String[]

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.

Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi - Son Dakika


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