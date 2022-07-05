Son dakika gündem: Garo Paylan'dan Yorgo Papadopulos'un Ölümünün Araştırılması İçin Önerge

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Sedat Peker'in iddiaları üzerine 12 Aralık 1967 tarihinde Cenevre'de bir otel odasında ölü bulunan Türk vatandaşı Yorgo Papadopulos'un ölümünün aydınlatılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı üzerinden iş insanı Yorgo Papadopulos'un ölümüne ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Paylan, önergenin gerekçesinde "Yorgo Papadopulos 12 Aralık 1967 tarihinde Cenevre'de bir otel odasında ölü bulundu. Son günlerde yeniden gündeme gelen iddialara göre, 1960'lara kadar ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan Arşimidis Müessesi'nin sahibi kravatla boğularak öldürülmüş, cesedi ise yok edilmiştir" dedi.

"ERDOĞAN DEMİRÖREN, O DÖNEMDE NECDET ÇOBANLI'NIN YARDIMCILIĞINI YAPMAKTADIR"

Papadopulos'un Cenevre'de öldüğü haberini FİFA'nın tek Türk üyesi ve Arşimidis Şirketi'nin hukuk müşaviri olan Necdet Çobanlı'nın verdiğini ifade eden Paylan, önergesinde şunlara yer verdi:

"Çobanlı, 1950'li yıllarda birçok azınlık vatandaşının avukatlığını yapmıştır. Papadopulos'un ölümü sonrasında, hisseleri, resmi olarak 40 yıldır şirkette çalışan Lambo Filipidis'e kalmış olsa da daha sonra bu hisseler Çobanlı'ya satılmıştır. Kamuoyunda bu cinayetle çokça ilişkilendirilen Erdoğan Demirören ise o dönemde, Necdet Çobanlı'nın yardımcılığını yapmaktadır. Çobanlı, ilerleyen yıllarda şirket hisselerini Erdoğan Demirören'e devretmiştir. 1982 yılında MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı'nın Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu bir raporda, Erdoğan Demirören'in Necdet Çobanlı ile birlikte bu cinayette yer aldığı belirtilmektedir."

"MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Papadopulos'un ölümü ve mal varlıklarına ilişkin ortaya atılan iddialarda siyasetçi ve bürokrat birçok ismin yer aldığını belirten Paylan, "Son günlerde yeniden gündeme gelen Yorgo Papadopulos cinayetinin aydınlatılması için TBMM'nin sorumluluk alması 'geçmişle yüzleşmek' adına önem arz etmektedir. Papadopulos cinayetinin sorumlularını ortaya çıkarılması ve öldürülen iş insanının milyar dolarlık servetinin kimlerce gasp edildiğinin belirlenmesi azınlık toplumuna üye yurttaşlara karşı işlenen benzer cinayet ve gasplar için adalet kapısını aralayacaktır. Bu cinayetin aydınlanması devletin içindeki karanlık odaklardan arınmasını da sağlayacaktır. Bu amaçla, Yorgo Papadopulos cinayeti hakkında bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz" dedi.