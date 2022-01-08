Son dakika gündem: Gastronomi öğrencileri Sındırgı'nın yöresel lezzetlerini yerinde inceledi - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Sındırgı ilçesine düzenlenen gezide yöresel lezzetleri inceledi.

Yüksekokul Müdürü ve Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile ilçeye gelen öğrenciler, turizm alanlarını gezdi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın eşlik ettiği öğrenciler, yapılışından pişirilmesine kadar yöresel lezzetleri öğrendi.

İlçede faaliyete geçen jeotermal enerjiyle sebze ve meyve kurutma tesisini inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. İlban, AA muhabirine, bu yıl ilk kez Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü'ne öğrenci aldıklarını söyledi.

Gastronomi okuyan öğrencilerin yiyecek ve içecekle ilgili püf noktaları yerinde öğrenmesinin önemini vurgulayan İlban, "Ürünün öz yeteneğini keşfedebilmeleri son derece önemli. Bu amaçla biz de öğrencilerimizi bu teknik gezilerle öncelikle destekliyoruz. Genel bilgilerini artırıyoruz. Ondan sonra da kendileriyle uygulamalara geçiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Yavaş ise ilçenin doğal ürünleri bünyesinde barındırdığını ifade etti.

Öğrencilerin Sındırgı'da sahada çalışarak pratik yaptığını anlatan Yavaş, "Kimisi hamur açtı, kimisi oklavayla onu ezdi. Pürsünler köyüne ait ürünleri orada yapma imkanı buldular. Turizm alanımız olan Akpınar Yaşam Merkezimizi gördüler. Bu gezinin öğrencilerimize keyif verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu sahada gördüklerini okullarında çokça uygulayacaklar. Biz de bunun mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Şevki Samet Yılmaz, Sındırgı'ya geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yılmaz, Sındırgı'nın geçmişten bugüne kültürünü koruyan bir yer olduğunu belirterek, "Burada eskiden beri yapılan ürünleri gördük, öğrendik. Sındırgı Belediye Başkanımız sağ olsun, bizi çok güzel ağırladı." dedi.

Öğrencilerden Nisanur Çağla da Sındırgı'nın yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanımak için ilçeye geldiklerini, gezinin kendilerine önemli katkı sağladığını kaydetti.