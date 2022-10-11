Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza

11.10.2022 19:18
Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza

Son dakika haberleri: ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri' davasında yargılanan eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un da aralarında bulunduğu 6 sanık, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri' davasında yargılanan eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un da aralarında bulunduğu 6 sanık, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin firari üyelerinin saklanması ve yurt dışına kaçırılmasında aktif görev aldığı belirlenen ve örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandığı 'gaybubet evi'nde kaldığı tespit edilen eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) başmüfettişi Yasin Temur ile birlikte eşi Aslı Temur, ablası Figen Durmuşoğlu, eşi eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu, eski emniyet müdürü Cihangir Baycan, eski binbaşı Hakan Uzunay, başbakanlık eski personeli Metin Kalafatoğlu, eski albay Yaşar Özbek ve 'sivil imam' Murat Ortaç, 10 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Temur, Cihangir Baycan, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken Aslı Temur, Figen Durmuşoğlu, Hakan Uzunay ile Hasan Durmuşoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yasin Temur, Yaşar Özbek, Murat Ortaç ve Metin Kalafatoğlu hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıl; Cihangir Baycan, Aslı Temur, Figen Durmuşoğlu, Hakan Uzunay ile Hasan Durmuşoğlu hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Hakan Uzunay ve Hasan Durmuşoğlu'nun dosyası ayrılarak 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu 5 sanıktan Cihangir Baycan ile Yaşar Özbek de süreç içinde tahliye edildi. Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yasin Temur ve tutuksuz sanıklar Murat Ortaç, Metin Kalafatoğlu, Aslı Temur, Cihangir Baycan ve Figen Durmuşoğlu salonda hazır bulundu. Mahkemede sanıklar, üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan'a 6 yıl 3 ay, Metin Kalafatoğlu ve Yaşar Özbek'e 7 yıl 6 ay, Murat Ortaç'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükümle birlikte Ortaç'ın tutuklanmasına karar verildi. Aynı suçtan Yasin Temur 12 yıl 6 hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Figen Durmuşoğlu ise beraat etti. Sanıklar Yasin Temur ve Murat Ortaç hakkında cezada alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, bu sanıklar için takdir indirimi uygulamadı.


YORUMLAR
500
Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler İyi Partili Atabay, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' İçin Eğitim Sendikalarının Temsilcileriyle Buluştu İyi Partili Atabay, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' İçin Eğitim Sendikalarının Temsilcileriyle Buluştu
Kaynak: DHA

Cihangir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:59:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement