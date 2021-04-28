Gazeteci Taha Akyol ve oğlunun dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Gazeteci Taha Akyol ve oğlunun dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi

28.04.2021 15:11
Gazeteci Taha Akyol ve oğlunun dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Gazeteci Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Gazeteci Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıklar yönünde Taha Akyol'a yönelik 'dolandırmaya teşebbüs' suçundan açılan yeni dava dosyasının da kendi dosyalarıyla birleştirilmesine karar verdi.

Gazeteci Taha Akyol ile oğluna telefonla ulaşarak 10 bin dolar ve 320 bin TL dolandıran 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli katıldı. Tutuklu sanık Halil Beyret'in ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya müştekiler katılmazken, müşteki avukatının ise mazeret dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Mahkeme başkanı duruşmada tüm sanıklar yönünden Taha Akyol'a yönelik 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan yeni bir iddianame hazırlandığı ve mahkemeye gönderildiği belirtti. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame dava dosyası ile birleştirildi.

Savunması alınan sanık Ersin Deli, hata yaptığını ve pişman olduğunu söyleyerek "Çok özür diliyorum. Parayı polislere teslim ettim ve zararı giderdim. Diğer sanık Engin Kaya parayı bana bırakmıştı, ben de Küçükçekmece'deki bir kahvehanenin havalandırma boşluğuna koymuştum. Polislere yerini söyledim ve teslim ettim" şeklinde konuştu. Suçu neden işlediği sorulan sanık Deli "Paraya ihtiyacımız vardı, sıkıntı içindeydik. Engin Kaya aradı Şişli'ye gittik. Para dolu poşeti Engin aldı, ben de arkasından gittim. Taksiye binip Küçükçekmece'ye geçtik" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve gözaltı işleminde bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunun tanık olarak dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol müşteki olarak yer almıştı. İddianamede, görüntüler üzerinde yapılan incelemede, 16 Eylül 2020'de müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol ile buluşan şahsın sanık Engin Kaya olduğu, diğer sanık Ersin Deli'nin Engin Kaya'yı takip ettiği, Engin Kaya'nın elinde beyaz bir poşetle yürüdüğü ve beraber hareket ederek kamera açısından çıktıklarının tespit edildiği açıklanmıştı. 17 Eylül tarihli canlı teşhis tutanağına göre müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un, Engin Kaya isimli şahsı kesin olarak teşhis ettiği ve sanıklardan Halil Beyret'in üzerinde bulunan bin 865 TL'nin ise şüpheli Engin'in üzerinde çıkan paralarla birbirlerinin devamı olacak şekilde seri numaralara sahip olduğu belirtilmişti. Sanıkların suçu kabul etmeyerek olayla herhangi bir ilgilerinin olmadığını söylediklerinin anlatıldığı iddianamede sanıklardan ele geçirilen 10 bin dolar ile 247 bin 400 TL'nin müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'a teslim edildiği kaydedilmişti. İddianamede 13 Kasım tarihinde ise müşteki Akyol'un hesabına 73 bin TL'nin de yatırıldığına ilişkin makbuzu sanık tarafının sunduğu ve müşteki Akyol'un avukatının aynı gün verdiği dilekçe ile şikayetinden vazgeçtiği belirtilmişti. İddianamede sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Suçu teşekkül halinde işleyen şüphelilerin 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suç zararının iadesi ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiği de kaydedilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Gazeteci Taha Akyol ve oğlunun dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi
Gazeteci Taha Akyol ve oğlunun dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi

Dolandırıcılık, Ahmet Ertuğrul, Taha Akyol, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Taha Akyol ve oğlunun dolandıran sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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