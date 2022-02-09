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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

09.02.2022 17:25

Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karatarla Caddesi'ndeki teknik serviste, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı.

Serviste bulunanlar panik yaşarken olayda yaralanan olmadı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cep telefonun patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik yer alıyor.

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

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Gaziantep, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: GAZİANTEP - Cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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