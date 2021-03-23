Son dakika gündem: Gaziantep'te, 268 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Son dakika gündem: Gaziantep'te, 268 kişiye 'koronavirüs' cezası
23.03.2021 11:00
Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 268 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 268 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 97, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 171 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 725 kişi ise ikaz edildi.
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