Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında

12.05.2022 13:02

Son dakika haber: Gaziantep'te önceki gün tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren doktorun trafik polisi tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te önceki gün tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren doktorun trafik polisi tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin, silahlı şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek yaşanması muhtemel olayların önüne geçilmesini sağladığı belirtildi.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde 10 Mayıs'ta bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, dün tutuklanan doktor B.Ç'nin olayı gerçekleştirdikten sonra silahla doktorlar sitesinin girişine indiği görülüyor.

Görüntülerde, bölgeye yakın olan trafik polisinin B.Ç'ye müdahale etmesi, zanlının silahı yere bıraktıktan sonra gözaltına alması yer alıyor.

Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede muayenehanesi olan doktor B.Ç, iş yerinde tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (34) tabancayla öldürdüğü, yanındaki 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında

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Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA Son dakika haberleri | KUZENİNİ ÖLDÜREN DOKTORUN YAKALANMA ANI KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktorun yakalanma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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