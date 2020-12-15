Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptığı araştırmada, cesedin M.K'ye (24) ait olduğunu ve F.K'nin kullandığı aracın çarpması sonucu gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Adıyaman kara yolu kenarında erkek cesedi buldu.

Gaziantep 'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika

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