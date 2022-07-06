Sanık, maktulle tartıştığında kadının elinde bıçak olduğunu, kendisinin de yaralandığını daha sonra şuurunu kaybettiğini, öldürme olayını gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Gaziantep'te bir kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet - Son Dakika

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