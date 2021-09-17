Son dakika gündem: Gaziantep'te DEAŞ'lı sanık, iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Son dakika haberi... Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla J.A.A'yı yakaladı. Zanlı 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. J.A.A, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

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