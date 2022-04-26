Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

26.04.2022 09:55
Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri 9 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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