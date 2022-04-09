Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı

09.04.2022 20:05
Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı

Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, karanfille karşılandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, karanfille karşılandı.

Çamlıca Mahallesi'nde İslahiye Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM) kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşan polis ekiplerine, merkezde çalışanlar karanfil ve yöresel ürünler sundu.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan İslahiye Belediyesi MSM sorumlusu Mehmet Veriralmaz, gazetecilere, polis haftası dolayısıyla polisler için bir sürpriz hazırladıklarını söyledi.

Veriralmaz, polislere yöresel ürünler hediye ettiklerini belirterek "Onlar bizim huzurumuzun ve hayatımızın güvenceleridir. Acının ve tatlının diyarı İslahiye'mizde yetişen doğal yöresel ürünlerden acı İslahiye biberi, tatlı kuru üzüm ve koruk ekşisinden oluşan ikramlarımızı yaptık." dedi.

İslahiye Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk da kendileri için hazırladıkları sürpriz için MSM çalışanlarına teşekkür etti.

Boncuk, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve onların huzur ve güvenini sağlamanın görevleri olduğunu kaydetti.

Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı
Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı
Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı
Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı

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Gaziantep, Çamlıca, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gaziantep'te kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı - Son Dakika


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