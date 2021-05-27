Son dakika gündem: Gaziantep'te 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen 22 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde ve 5 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.