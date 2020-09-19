Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesinde İlhan A. yönetimindeki 27 SC 417 plakalı traktör ile Ökkeş Ü'nün (38) kullandığı 27 ACM 291 plakalı motosiklet çarpıştı.

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