Gaziantep'te, uyuşturucu madde imalatı yapılan iş yerine düzenlenen baskında 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, 706 gram kurşun asetat, 525 gram sodyum klorür, 266 gram aseton, 55 gram fenolftalein, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çeşitli materyaller ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika